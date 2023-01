Ces Las Vegas, Mercedes lancia la sua rete di ricarica nel mondo

Mercedes lancerà una rete di ricarica ad alta potenza su scala globale, a partire dal Nord America. Sono previste oltre 10mila colonnine a marchio Mercedes-Benz in tutto il mondo anche in Europa, Cina e altri mercati principali. Il costo totale dell'investimento per la rete nordamericana sarà di poco superiore a 1 miliardo di euro, distribuito nei prossimi 6-7 anni.

Il capitale sarà fornito pariteticamente da Mercedes e MN8 Energy, fornitore di energia Usa. L’annuncio, che rimescola le carte della partita per la transizione elettrica e la diffusione dei veicoli a batteria, è stato dato al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Entro il 2027 è prevista una rete di oltre 400 hub in tutto il Nord America con più di 2.500 caricatori ad alta potenza. Per Mercedes l’obiettivo è quello di realizzare l'intera rete prima della fine del decennio, quando sarà disponibile (“ove le condizioni di mercato lo consentiranno” ha sottolineato l’azienda) un portfolio di prodotti della Stella a Tre Punte esclusivamente elettrici. La rete di ricarica ad alta potenza Mercedes - è stato ribadito dall’azienda - migliorerà notevolmente l'esperienza di ricarica dei clienti, accelererà il percorso verso un futuro completamente elettrico e creerà un asset infrastrutturale globale di grande valore per il futuro.

Gli hub di ricarica saranno situati nelle città chiave e nei centri urbani, in prossimità delle principali arterie stradali e di comode destinazioni commerciali e di assistenza, tra cui i dealer Mercedes aderenti all'iniziativa. Questa nuova rete di ricarica si concentrerà innanzitutto sui clienti della Stella a Tre Punte che godranno di un accesso preferenziale attraverso una funzione di prenotazione e altri vantaggi. Tuttavia sarà aperta anche ai proprietari di tutti gli altri marchi con tecnologia compatibile. Questa iniziativa globale, insieme al continuo sostegno alle reti condivise come Ionity, mira anche a promuovere l'adozione globale della mobilità elettrica. "Mercedes-Benz offre già quelli che riteniamo essere i migliori veicoli elettrici del mercato - ha detto Ola Källenius, presidente del consiglio di gestione di Mercedes-Benz Group AG - ma per accelerare la trasformazione elettrica, dobbiamo garantire che anche l'esperienza di ricarica stia al passo”.

“I nostri clienti meritano un'esperienza di ricarica convincente, che renda semplice l'utilizzo di un veicolo elettrico e i viaggi a lunga distanza. Non aspetteremo che questo venga realizzato. Ecco perché stiamo lanciando una rete di ricarica globale di alto livello. È progettata per diventare un altro elemento di differenziazione di Mercedes-Benz per i nostri clienti e un asset con un forte potenziale nella creazione di valore per la nostra azienda. Siamo entusiasti di iniziare proprio qui in Nord America - ha concluso Källenius - con partner forti ed esperti come MN8 Energy e ChargePoint".