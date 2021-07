Li-Cycle e Helbiz, partnership per il riciclo delle batterie

Li-Cycle Corp, azienda di riciclo di batterie agli ioni di litio in Nord America ed Helbiz, global company che si occupa di micro-mobilità, annunciano una partnership per sviluppare una soluzione di riciclo per le batterie agli ioni di litio giunte a fine vita utilizzate per i monopattini elettrici, per le bici elettriche e per gli scooter elettrici.

Le due aziende hanno inoltre annunciato la prossima quotazione in borsa negli Stati Uniti, tramite Spac e hanno in programma piani per espandere le proprie operazioni in Europa: Helbiz protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp e dell'acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l.; Li-Cycle protagonista di una fusione con Peridot Acquisition Corp.

Il percorso a livello globale verso l'elettrificazione continua ad accelerare, la popolarità del settore della micro-mobilità ne segue le orme, con una previsione di crescita del mercato internazionale pari a 150 miliardi di dollari entro il 2025, secondo la società di analisi Market Research Future.

In particolare, Helbiz si è impegnata a sviluppare l'infrastruttura per realizzare città più attente all'ambiente, con meno traffico, rumore e inquinamento, offrendo agli utenti una modalità più veloce e conveniente per raggiungere le loro destinazioni. Li-Cycle intende utilizzare la propria soluzione denominata Spoke & Hub TechnologiesTM per recuperare in modo efficiente, sicuro e sostenibile le batterie giunte a fine vita dalla flotta di Helbiz e riportare all'interno della filiera i materiali contenuti all'interno delle batterie stesse.

"Siamo convinti che Li-Cycle e Helbiz siano partner ideali in quanto siamo due società innovative che operano secondo la stessa visione nel settore della mobilità elettrica sostenibile - ha affermato Kunal Phalpher, Chief Commercial Officer di Li-Cycle - questa partnership rappresenta un primo passo fondamentale per la nostra collaborazione".

A fargli eco, Ruggero Cipriani Foresio, Chief Marketing Officer di Helbiz: "Questa collaborazione sostiene ulteriormente il nostro impegno per la sostenibilità a livello mondiale e la nostra determinazione nel condurre ogni città in cui operiamo verso un futuro più attento all'ambiente".

Li-Cycle si è posta l'obiettivo di riciclare almeno 500 batterie agli ioni di litio da monopattini, biciclette e scooter elettrici di Helbiz, con un volume destinato ad aumentare già dal 2022.