Peugeot 308, ora è ibrida: elettrificato 70% della gamma

L'elettrificazione è al centro della strategia del marchio Peugeot e, sin dal lancio, nuova Peugeot 308 offre due motorizzazioni ibride plug-in sulle versioni hatchback 5 porte e SW. Queste novità porteranno il tasso di elettrificazione della gamma Peugeot al 70% entro il 2021, includendo autovetture e veicoli commerciali. Entro il 2023, l'85% dei modelli del marchio del Leone sarà elettrificato e il 100% dell'elettrificazione sarà raggiunta entro il 2025 in Europa.

Sin dal lancio, Peugeot 308 è disponibile anche con due motorizzazioni Ibride ricaricabili che si aggiungono a tanti altri modelli elettrificati Peugeot oggi a listino.

Peugeot 308 Hybrid 225 e-EAT8 eroga 225 CV complessivi grazie alla presenza di un motore benzina PureTech da 180 CV (132 kW) ed un motore elettrico da 110 CV (81 kW) gestiti da un cambio e-EAT8 a 8 rapporti. Una versione che si distingue per le emissioni di CO2 estremamente basse (26 g / Km) e per la possibilità di viaggiare per 59 Km in modalità 100% elettrica (secondo il protocollo WLTP, in corso di omologazione).

Disponibile anche in versione Hybrid 180 e-EAT8, quest'ultima coniuga un motore benzina PureTech da 150 CV (110 kW) con lo stesso motore elettrico da 110 CV (81 kW). Anche qui, grazie ad un efficiente cambio e-EAT8 consumi ed emissioni sono molto contenuti e la possibilità di arrivare fino a 60 km di autonomia 100% EV.

L'elettrificazione della gamma Peugeot è iniziata tre anni fa con il debutto di e-208, e da allora i modelli 100% elettrici (e-208, e-2008, e-Traveller ed e-Expert) e ibridi plug-in (3008 e 508) con il logo del Leone si sono affermati sul mercato. Nei primi cinque mesi del 2021, Peugeot è il secondo marchio generalista più venduto in Europa in termini di vendite totali ed è già il terzo marchio generalista più venduto per i veicoli elettrificati. Le Peugeot e-208 ed e-2008 occupano il secondo posto nei loro rispettivi segmenti BEV, e guadagnano quote di segmento mese dopo mese.