Auto, LeasysGO! sbarca a Fieramilano Rho e Fieramilanocity

A due mesi dall'avvio a Milano di LeasysGo!, il car sharing dedicato alla nuova 500 elettrica, Leasys estende la portata del servizio ai due poli fieristici della città. La società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, ha inaugurato 32 nuove postazioni di ricarica dotate di parcheggi e colonnine dedicate: 10 presso Fieramilanocity, riservate al fleet team di LeasysGo! per la ricarica delle auto, e 22 a Fieramilano Rho, aperte al pubblico all'interno del complesso, a lato dei padiglioni 1 e 2, per un totale di circa 500 KwH sui due siti.

Inoltre, a Fieramilano Rho è stato anche aperto un nuovo Leasys Mobility Store elettrificato, dove sarà possibile accedere a tutti i servizi di Leasys e, con la propria E-Mobility Card, ricaricare gratuitamente i veicoli. Trattandosi di un servizio di car sharing free floating (a flusso libero), il parcheggio delle nuove 500 è gratuito, così come la ricarica delle vetture, gestita interamente dal team di LeasysGo!.

Sarà così possibile trovare anche Fieramilano Rho una delle nuove 500 elettriche sempre carica e pronta all'uso per i clienti e avere presso Fieramilanocity un hub in cui poterle ricaricare, a disposizione del fleet team di LeasysGo!. Con l'inaugurazione delle nuove postazioni di ricarica e del nuovo Store, prosegue la strategia di elettrificazione di Leasys, che permetterà alla flotta di LeasysGo! di arrivare in due delle aree più visitate e apprezzate della città e dell'intero Paese.

LeasysGo! ha esordito a Milano a fine aprile, con una flotta di 400 vetture, registrando più di 60.000 noleggi e un risparmio di oltre 12 tonnellate di CO2 al mese.