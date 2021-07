Al via car sharing al 100% elettrico a Genova

E' partito a Genova il nuovo servizio di car sharing al 100% elettrico ideato da Duferco Energia in collaborazione con il Comune. Si chiama 'Elettra Car Sharing'. Le prime vetture full-electric sono già operative, entro luglio la flotta raggiungerà le 80 unità, entro la fine del 2021 saranno 100 con l'obiettivo di arrivare a 300 entro il 2025 sostituendo completamente la flotta a benzina.

Il direttore di Elettra Car Sharing Marco Silvestri spiega che il nuovo servizio "si articolerà in free floating con i veicoli di colore verde cangiante che non vanno prenotati e possono essere presi e riconsegnati in qualsiasi punto nel centro di Genova inizialmente tra Boccadasse, Circonvallazione a Monte, Matitone e Marassi". Ci sarà anche "una formula station based con veicoli di colore bianco prenotabili in anticipo fino a 15 minuti prima dell'orario in cui se ne vuole usufruire, da riconsegnare al parcheggio del ritiro al termine del noleggio".

"Elettra rappresenta per Genova un deciso passo avanti nel processo di transizione ecologica ed energetica che ha intrapreso il Paese", dice il presidente del Gruppo Duferco Antonio Gozzi. "Il progetto di trasformare il car sharing a Genova in elettrico è stato pensato e portato avanti in piena pandemia quando anche fare una semplice riunione era abbastanza complicato, - ricorda l'amministratore delegato di Duferco Energia Marco Castagna - oggi parte un servizio dietro a cui c'è tanto lavoro di un'azienda che in un momento difficile ha messo in campo tutte le sue energie per trasformarlo in realtà".