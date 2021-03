Free Now, nella app integrati i monopattini elettrici di Voi

Dopo la Germania, arriva anche in Italia la partnership strategica tra Voi e Free Now nel segno della mobilità sostenibile e dell'intermodalità.

La piattaforma europea ha avviato anche in Italia l'integrazione dei monopattini elettrici in sharing di Voi, operatore svedese leader della micromobilità.

Da oggi i dispositivi per la micromobilità urbana di Voi saranno resi disponibili a Milano anche attraverso la app di Free Now, con cui gli utenti potranno scegliere se richiedere una corsa in taxi oppure noleggiare un monopattino di Voi per gli spostamenti del primo ed ultimo miglio, o ancora se combinare entrambi i mezzi per raggiungere la propria destinazione.

Grazie a questa collaborazione, Free Now sarà in grado di esprimere ancora di più quella libertà insita nello stesso nome del brand: libertà di movimento e di scegliere il mezzo di mobilità che è più adeguato alle esigenze del cittadino, potendo usufruire dell'intera esperienza di viaggio, dalla prenotazione al pagamento del servizio, direttamente attraverso un'unica app.

Ma non solo, insieme all'elettrificazione della flotta taxi, l'integrazione di servizi 100% sostenibili, come Voi, è un cardine essenziale del programma di Free Now "Move To Net-Zero", il piano che permetterà all'azienda di offrire una flotta 100% a zero emissioni entro il 2030.

Voi contribuisce alla creazione di città a misura di persona, riducendo l'inquinamento e abbattendo il traffico congestionato.

La missione di Voi è quella di fornire una soluzione di micro-mobilità sostenibile e inclusiva, che permetta alle persone di muoversi liberamente e al tempo stesso aiutare le città a raggiungere l'obiettivo climatico per il 2030. Da gennaio del 2020, Voi è un'azienda totalmente carbon-neutral e ha adottato gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite come quadro guida, oltre a stabilire un programma chiaro per la riduzione e la compensazione delle emissioni.