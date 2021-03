A Potenza sosta gratuita per i veicoli elettrici

Il Comune di Potenza ha disposto un avviso pubblico "per il rilascio di contrassegni che consentano la sosta gratuita all'interno delle strisce blu, per i veicoli elettrici, ibridi con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km, e per quelli a emissioni zero". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale.

"Prosegue - ha evidenziato il sindaco Mario Guarente - quel percorso che individua un futuro sempre più green per la nostra città, nel quale i veicoli, privati e pubblici, possano risultare sempre meno inquinanti, sempre più in linea con le direttive nazionali ed europee in materia di salvaguardia ambientale, sempre meglio rispondenti alle esigenze di una comunità che vuole vivere secondo principi di ecosostenibilità, nella mobilità e in ogni altro settore. Ringrazio quanti hanno reso possibile l'adozione di questo provvedimento e gli uffici che hanno lavorato per la sua realizzazione".