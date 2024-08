Da Aprilia e Alpinestars una nuova linea di capi tecnici

Una nuova linea di abbigliamento nasce dalla collaborazione tra Aprilia e Alpinestars, con i nuovi capi di abbigliamento tecnico dedicati alle nuove generazioni di motociclisti e disponibili sulll'e-store ufficiale di Aprilia. I quattro capi tecnici, ovvero giacca, felpa, pantalone e guanti, sono stati svelati in occasione del debutto dell'ultima nata della famiglia di moto sportive RS, l'Aprilia RS 457.

Pensati per essere versatili, i capi sono realizzati per garantire sicurezza e comfort, con un look in pieno stile Aprilia. Il nuovo outfit tecnico di Aprilia è completato poi dal nuovo casco integrale Overtake, modellato in galleria del vento per offrire il massimo del comfort e delle prestazioni.

Nel dettaglio, la giacca Speed Blast Air Tex vanta una struttura esterna in avanzato politessuto per offrire elevati livelli di resistenza ad abrasioni e strappi. Dotata di prese d'aria e di estese pannellature mesh-su-mesh su torace, schiena e braccia per una ventilazione insuperabile, può essere utilizzata nelle stagioni più calde.

Caratterizzata da un look casual, la felpa tecnica con cappuccio Next Rival è il capo pensato per la guida in contesti urbani. Offre resistenza all'abrasione grazie ai rinforzi aramidici interni su spalle, gomiti e schiena. Il guscio principale è in tessuto a maglia. Le protezioni Nucleon Flex Plus su spalle e gomiti garantiscono invece un livello elevato di protezione dagli urti.

Il Jeans tecnico è caratterizzato da una vestibilità lineare regular, è realizzato in un tessuto denim di qualità ed è dotato di pannelli interni in fibra aramidica per un maggiore livello di protezione da abrasioni e tagli. Le protezioni alle ginocchia Nucleon consentono libertà di movimento e hanno un design sottile.

Il nuovo guanto sportivo e leggero incorpora una robusta protezione rigida per le nocche e un palmo interamente in pelle scamosciata sintetica per elevati livelli di durata. Il nuovo casco integrale Overtake presenta invece una forma aerodinamica studiata in galleria del vento. Il risultato è un design sportivo che, riducendo le turbolenze, migliora anche la stabilità e il livello di insonorizzazione alle alte velocità.





