Conclusa edizione 2024 del Suzuki V-Strom Day

L'edizione 2024 del Suzuki V-Strom Day, l'evento che per il quarto anno consecutivo ha riunito gli appassionati possessori delle Sport Enduro Tourer di Suzuki, si è appena concluso su strade e sterrati dell'Alta Val Camonica.

I partecipanti hanno vissuto un'intera giornata attraversando i passi Gavia e Mortirolo in sella a una flotta di V-Strom 1050DE e V-Strom 800DE.

I 130 partecipanti sono arrivati al punto di raccolta di Ponte di Legno (BS) in sella a 98 Suzuki V-Strom, di qualsiasi anno e cilindrata. Moto che hanno percorso anche tratti in fuoristrada, permettendo ai partecipanti di ammirare i paesaggi della Val Camonica e proseguire successivamente verso i passi Gavia e Mortirolo, con conclusione del tragitto nel pomeriggio nella vallata di Case di Viso.

Tra i partecipanti giunti da più distante in sella ad una V-Strom vi erano un equipaggio proveniente da Napoli ed uno dall'Ungheria. Il percorso ha messo in luce le qualità delle Suzuki V-Strom, ideali per il mototurismo e per l'esplorazione, grazie a prestazioni, ergonomia e al piacere di guida.

Dunlop e Motul hanno partecipato all'evento, entrambe partner ufficiali anche della V-Strom Off Road Academy, garantendo la sicurezza e le prestazioni durante tutto l'itinerario. Il prossimo Suzuki V-Strom Day si svolgerà il 21 giugno 2025.



