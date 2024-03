Scrambler Ducati debutta in Cina con la Next Gen Freedom

E' stato un debutto in grande stile quello di Scrabler Ducati in quel di Shanghai. Per il suo arrivo in Cina, Scrambler Ducati è infatti stato protagonista di un evento che ha raccolto molti appassionati all'interno del Wharf Space, nel centro di Shanghai.

Anche in Cina, quindi, la presentazione della 'Next-Gen Freedom' di Scrambler si è tramutata in un'autentica festa, tra geninaia di giornalisti, celebrità e appassionati clienti. La serata di Shanghai è cominciata con un discorso introduttivo di Francesco Milicia, VP global sales & after sales Ducati, al quale ha fatto seguito la presentazione di Rocco Canosa, head of Scrambler Ducati, che ha raccontato al pubblico presente l'evoluzione del progetto Scrambler.

La nuova generazione della due ruote di Borgo Panigale propone tre versioni, ovvero Icon, Full Throttle e Nightshift, ciascuna con uno stile differente ma accomunate da elementi caratterizzanti come il peso contenuto di ben 4 kg in meno rispetto alla generazione precedente, la posizione di guida rilassata e l'obiettivo del piacere di guida nei tragitti urbani quanto nelle gite fuori porta.

L'evento di Shanghai ha rappresentato un'ulteriore tappa del giro del mondo che la Next-Gen Freedom sta facendo. Nel corso del suo primo anno la nuova generazione Scrambler ha prima fatto breccia nel cuore dei motociclisti europei con le tappe del Next-Gen Tour, e successivamente ha fatto rotta verso diversi angoli del pianeta attraverso una serie di eventi dedicati, dal Messico alla Thailandia, fino all'India e all'Australia.

