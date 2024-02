MotoGP: l'Aprilia si presenta, 'pronti a lottare per i vertici'

Svelata la nuova Aprilia RS-GP a disposizione di Aleix Espargaró e Maverick Vinales per il 2024.

Dopo due stagioni di crescita costante, il 2024 rappresenta per Aprilia l'anno della conferma. L'evoluzione tecnica ha portato moto e team ad un livello mai raggiunto prima ed il reparto corse di Noale guidato da Romano Albesiano ha affrontato questa sfida non tradendo il proprio DNA. "La crescita che abbiamo mostrato nelle ultime stagioni è stata incredibile - le parole di Aleix Espargarò - Sono orgoglioso di far parte di questo progetto che ho sempre definito come la mia seconda famiglia.

Nel 2024 dovremo fare un altro passo avanti, l'anno scorso ci è mancata la costanza per lottare fino alla fine ma abbiamo comunque dimostrato di essere un avversario ostico per tutti".

"Il nostro 2023 si è chiuso in crescita e voglio continuare questo trend - ha commentato Maverick Vinales - Il feeling con la squadra è ottimo, durante la pausa invernale mi sono preparato in maniera maniacale ed ho fiducia nel lavoro di Aprilia Racing. Se continueremo a porci l'obiettivo di estrarre il massimo dal nostro pacchetto tecnico in ogni weekend, i risultati arriveranno di conseguenza".

"Il nostro approccio alla stagione 2024 non poteva prescindere dalla buona base costruita specialmente negli ultimi due campionati - le parole di Romano Albesiano - La RS-GP è un progetto maturo, fedele alla filosofia Aprilia, che abbiamo cercato di evolvere sotto tutti gli aspetti. La cura aerodinamica è forse quello più evidente, abbiamo introdotto alcuni concetti sicuramente innovativi per migliorare le caratteristiche di carico e penetrazione. Ma ogni dettaglio è stato rivisitato, come d'obbligo in un campionato che ha portato la ricerca tecnologica a livelli mai visti prima".



