Carena diversa per Ducati e inserti rosso fluo sulle moto

"L'inizio della stagione è sempre il momento più difficile, anche perché noi di moto ne abbiamo tante in pista. In questo momento sappiamo gli sviluppi che abbiamo portato sulla moto, ma non quello che hanno fatto gli altri. C'è grande tensione per il primo test, quando inizi a sentire le moto accese l'adrenalina è importante". Il direttore di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, parla così della stagione alle porte durante 'Campioni in pista' a Madonna di Campiglio, prima di svelare le nuove Desmosedici Gp24, con la novità visiva di inserti rosso fluo sulle rosse di Borgo Panigale.

"Noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, porteremo una carena visivamente differente rispetto a quella degli ultimi anni. Sulla carta tutto è bello, tutto è facile, a Sepang ci sarà il giudizio del pilota e vedremo se saranno buone anche in pista", ha detto.



