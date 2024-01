Al via le prenotazioni per la nuova Moto Guzzi Stelvio

E' finita l'attesa per la nuova Moto Guzzi Stelvio, che arriva sul mercato e debutta online con un prebooking dedicato, già attivo. Per prenotare uno dei primissimi esemplari della nuova Stelvio, è sufficiente collegarsi alla pagina web della casa dell'Aquila di Mandello del Lario e scegliere un concessionario della rete Moto Guzzi presso il quale sarà fissato un appuntamento.

A tutti coloro che decidono di prenotarsi online per l'acquisto sono riservati esclusivi vantaggi in supervalutazione dell'usato Moto Guzzi, oppure validi per l'acquisto di accessori e merchandising.

La nuova Moto Guzzi Stelvio è proposta al prezzo di 16.499 euro, mentre la versione dotata dell'innovativa piattaforma di assistenza alla guida Pff Rider Assistance Solution è in vendita a 17.299 euro.

Il modello è la on-off di Moto Guzzi pensata per il viaggio avventuroso e nasce su una piattaforma tecnica nuova. E' anche l'unica moto della sua classe di cilindrata con la trasmissione ad albero cardanico e con il parabrezza regolabile in altezza elettricamente.

L'aerodinamica ha beneficiato di uno studio molto approfondito per massimizzare la protezione dall'aria, il comfort e il piacere di guida. Il parabrezza è stato oggetto di particolare particolare attenzione ed ha una forma in grado di deviare i flussi evitando vortici di aria posteriori, coadiuvato dalla presenza dei due deflettori laterali.

Stelvio è spinta dal nuovo motore 'compact block', appena introdotto su V100 Mandello, ulteriormente affinato e all'avanguardia per progettazione e costruzione. Si tratta di un bicilindrico a V trasversale di 90° con raffreddamento a liquido e distribuzione a doppio albero. Il cambio a sei marce è stato rivisto per renderlo ancora più fluido e morbido negli innesti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA