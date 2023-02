La nuova media supersportiva di Kawasaki è la Ninja Zx-4r

Kawasaki ha annunciato l'introduzione di una nuova motocicletta nella classe delle medie supersportive. La nuova arrivata si chiama Zx-4r ed entra a far parte della famiglia Ninja Zx, portando in dote un telaio e un motore di nuova concezione.

La nuova supersport di Kawasaki sarà affiancata anche dalle versioni Ninja Zx-4r Se e Ninja Zx-4Rr. L'introduzione sul mercato a livello mondiale è prevista per febbraio 2023 ma il modello arriverà poi nel mercato europeo in autunno. Nella sua versione più performante sarà dotata di un motore che eroga 80 Cv e che va ad equipaggiare un telaio leggero e compatto ispirato a quello della Ninja Zx-25r. Questa configurazione permetterà una percorrenza in curva e una sensazione di accelerazione proprie di una moto da corsa.

La Ninja Zx-4r sarà anche l'unica supersportiva 400cc con un motore a quattro cilindri in linea nella sua categoria. Il cuore di questa piccola supersport è un motore Dohc a 4 cilindri in linea raffreddato a liquido da 399 cc di nuova concezione.

Basato sulla tecnologia della serie Ninja Zx di Kawasaki, è in grado di erogare una potenza massima di 57 kW (77 CV) e con air box in pressione una potenza di 59 kW (80 CV).

La nuova arrivata è dotata del sistema Ram Air di Kawasaki che aumenta la portata di afflusso dell'aria per migliorare le prestazioni del motore e la presa d'aria si trova al centro del cupolino. I condotti Ram Air si trovano sul lato sinistro della forcella anteriore, evidenziati dalla scritta 'Ram Air' in rilievo all'interno del cupolino. Il motore, in grado di raggiungere regimi superiori ai 15.000 giri/min.

In termini di ciclistica, la configurazione scelta è stata pensata per sottolineare le doti di maneggevolezza, mentre il telaio è ispirato ad alcuni elementi ed al design della Ninja Zx-10Rr World Superbike. Dotata di un telaio a traliccio in acciaio ad alta resistenza e da un forcellone curvo di tipo lungo, la ciclistica punta a raggiungere una distribuzione ideale del peso anteriore-posteriore oltre ad un equilibrio tra rigidità e flessibilità, offrendo tanta agilità ed un feedback immediato al pilota.

Anche l'elettronica ha un posto di rilievo su questa nuova motocicletta, vista la presenza di riding mode integrati che uniscono le funzionalità Kawasaki Traction Control al Power Mode, con scelta tra quattro diverse modalità: Sport, Road, Rain e Rider (manuale). Il dashboard della Ninja Zx-4r è costituito da uno schermo Lcd a colori completamente digitale da 4,3 pollici che offre un'elevata visibilità.