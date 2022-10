Bmw S1000 RR, 'supermoto' dell'Elica è ancora più dinamica

Si ripresenta in scena rinnovata e con caratteristiche ancora più dinamiche, la Bmw S1000 RR della casa dell'Elica che può contare su una serie di innovazioni a tutto tondo. Le novità introdotte della casa per S1000 RR riguardano in particolare il motore, ma anche le sospensioni, il telaio e l'aerodinamica, senza dimenticare il design e i sistemi di assistenza alla guida.

"Con un motore più potente, sospensioni e telaio avanzati, i nuovi sistemi di assistenza Brake Slide Assist e DTC Slide Control - ha spiegato Wolfgang Wallner, responsabile del progetto S 1000 RR - oltre ad un'aerodinamica ottimizzata con le winglet e un posteriore ridisegnato, siamo riusciti a portare le prestazioni della RR a un nuovo livello" La supersportiva tedesca monta un motore a 4 cilindri in linea basato sul propulsore dell'attuale S 1000 RR. La potenza massima è ora di 154 kW (210 CV) a 13.750 giri/min, ovvero 2 kW (3 CV) in più rispetto al modello precedente. La coppia massima di 113 Nm viene generata a 11.000 giri/min. Nonostante l'aumento della potenza di picco, il range di regimi utilizzabili del nuovo RR è ora significativamente più ampia e completa. Il regime massimo del motore è invece di 14.600 giri/min.

Tra le nuove caratteristiche introdotte, una delle più importanti riguarda il Dynamic Traction Control DTC, ora con la funzione Slide Control che consente al pilota di selezionare due angoli di deriva preimpostati per il sistema di controllo della trazione in fase di accelerazione in uscita dalle curve.

Tecnicamente, questo si ottiene utilizzando un sensore dell'angolo di sterzata. Fino al rispettivo angolo di inclinazione, il sistema di controllo della trazione consente lo slittamento della ruota posteriore quando si accelera in uscita di curva, permettendo così la deriva della ruota posteriore.

Quando si raggiunge il valore dell'angolo di sterzata preimpostato, il controllo di trazione interviene, riduce lo slittamento e stabilizza la moto.