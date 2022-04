Ducati, con Multistrada Tour alla scoperta delle Alpi

Aperta ufficialmente la stagione più amata dai motociclisti, Ducati si presenta in strada con il suo 'Multistrada Tour - Alpen Edition'. Il format è quello che consente agli appassionati di partecipare a un'esperienza in sella alla Multistrada V4 e al tempo stesso svolgere una prova approfondita della moto nel suo habitat naturale, ovvero le curve dei passi alpini più famosi d'Europa. La formula pensata, propone itinerari di durata variabile (compresa tra una e due ore) studiati nel dettaglio per valorizzare al massimo le doti dinamiche della Multistrada V4.

La presenza di staff qualificato accompagnerà i partecipanti per tutta la durata della prova con un brief tecnico iniziale per conoscere i dettagli della moto e del percorso, a cui faranno seguito alcuni momenti di condivisione delle sensazioni di guida organizzati a metà e al termine dell'esperienza. La prenotazione del test è completamente gratuita e si può attivare attraverso la sezione apposita del sito Ducati.com.

Gli appuntamenti in calendario tra i mesi di maggio e luglio 2022 sono sei e sono organizzati da Ducati in alcuni dei luoghi più iconici dell'arco alpino italiano: Sestrière (Piemonte), Ponte di Legno (Lombardia), Bormio (Lombardia), La Thuile (Valle d'Aosta), Cortina d'Ampezzo (Veneto) e Canazei (Trentino-Alto Adige).