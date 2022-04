Yamaha, confermata partnership con Pirelli e Dunlop

E' una conferma, quella di Yamaha, a proposito della partnership con Pirelli e Dunlop. La scelta di confermare la collaborazione è stata fatta per ribadire la filosofia della casa motociclistica che punta ad "essere affiancata solo da brand con i quali condivide il medesimo sistema di valori e la stessa attenzione per la qualità, l'affidabilità e la sicurezza".

"In tutte le concessionarie ufficiali - hanno fatto sapere da Yamaha - il personale è in grado di assistere il cliente nel cambio gomme su moto o scooter offrendo, oltre all'attività in sé per sé, anche una consulenza mirata a individuare il prodotto più adatto ad ogni singola esigenza. Questo metodo di lavoro è il percorso sul quale è ormai avviata tutta la rete, per far sì che nel legame con il cliente la fiducia e la presenza costante siano le basi di un rapporto a lungo termine, all'interno del quale la competenza e prodotti eccellenti possano fare la differenza".

Le partnership si concretizzano anche attraverso la partecipazione agli appuntamenti in calendario di Yamaha, che abbracciano sia la pista sia l'off-road.

Pirelli, con la sua storia nell'ambito racing, è il fornitore esclusivo nelle due Cup monomarca, l'R3 e l'R7. Dunlop, a sua volta, supporta Yamaha nelle attività road racing come il Super Sport Pro Tour, sigla la fornitura in esclusiva negli impegni del CIV ed è partner del Ténéré Challenge, la sfida riservata al Ténéré 700 all'interno del Campionato Italiano Motorally, patrocinato dalla Federazione Motociclistica Italiana.