Suzuki GSX-S1000GT, 'road show' al via dal 28 ottobre

E' tutto pronto per il debutto ufficiale della nuova Suzuki GSX-S1000GT. A partire da lunedì 18 ottobre, infatti, la nuova grand tourer di Hamamatsu sarà la protagonista del Première Show GSX-S1000GT, ovvero una manifestazione itinerante che darà modo di scoprirne le caratteristiche e di provarne le performance sportive abbinate al comfort, attraverso un test ride esclusivo.

Il road show italiano sarà itinerante da nord a sud e si svolgerà presso le concessionarie ufficiali Suzuki. In occasione di ciascun appuntamento, personale qualificato illustrerà le caratteristiche tecniche della nuova arrivata, rispondendo a domande e curiosità. La moto sarà inoltre disponibile per un test ride in compagnia di personale Suzuki.

Il calendario con l'elenco completo dei dealer coinvolti nelle varie tappe è consultabile sul sito dedicato ai Premiere Show. Chi volesse prenotare per la visita in salone e la prova su strada dovrà contattare il concessionario aderente, anche attraverso la piattaforma Smart Meet indicando l'orario prescelto. La nuova Suzuki GSX-S1000GT completa il rinnovamento della gamma GSX-S anche in ottica GT. In questo modello confluisce l'esperienza maturata dalla casa di Hamamatsu nello sviluppo della stirpe vincente delle GSX-R e nei tanti anni di corse e successi in MotoGP. Queste conoscenze hanno trovato applicazione questa volta in una moto in cui ogni dettaglio è affinato nell'ottica del viaggio.

Per fare della GSX-S1000GT la compagna ideale di viaggio, gli ingegneri di Hamamatsu hanno ottimizzato ogni elemento della ciclistica e della meccanica, grazie a interventi dei tecnici, che hanno permesso al motore, omologato Euro 5, di erogare più coppia e più potenza rispetto all'unità prima utilizzata sulla GSX-S1000F. L'erogazione è ora più corposa, mentre la progressione è più regolare, due qualità che si apprezzano tanto nella guida sportiva quanto nel turismo e nel commuting quotidiano. La GSX-S1000GT è disponibile in tre colorazioni: Nero Dubai, Blu Miami e Blu Las Vegas, al prezzo di 15890 Euro.

Le prime consegne sono previste per il mese di dicembre.