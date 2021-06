Hankook, su Audi e-Tron GT per garantire prestazioni

Il mercato dei veicoli elettrici cresce e Hankook si schiera sul primo equipaggiamento per Audi e-Tron GT. Sull'elettrica sportiva della casa dei Quattro Anelli vengono infatti montati in fabbrica gli pneumatici Hankook Ventus S1 evo 3 ev, appositamente sviluppati per le esigenze dei veicoli elettrici. Nella dimensione 225/55R19 XL 103Y sull'asse anteriore, 275/45R19 XL 108Y sull'asse posteriore, il Ventus S1 Evo 3 ev contiene numerosi perfezionamenti tecnici che aiutano a ottimizzare le prestazioni delle auto sportive ad alimentazione elettrica sulla strada.

"Lo sviluppo degli pneumatici per veicoli elettrici è molto complesso - spiega Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe - e il maggiore impegno da noi profuso in precedenza in questo settore sta dando i suoi frutti. La nostra azienda ora è rappresentata su diversi modelli premium nel segmento delle auto sportive elettriche, tra le quali Audi e-Tron GT".

Per questo modello, la struttura del battistrada degli Ventus S1 evo 3 è stato adattato appositamente in modo da consentire di ridurre la rumorosità di circa tre decibel, dato importante per via del fatto che nei veicoli elettrici non c'è il rumore del motore e quindi il rumore della strada e degli pneumatici all'interno del veicolo viene percepito maggiormente. Inoltre, per fronteggiare le notevoli sollecitazioni dovute alle alte prestazioni delle auto sportive elettriche, lo pneumatico è rinforzato con la cosiddetta tecnologia di imballaggio del tallone, oltre ad avere un'elevata rigidità laterale per manovre particolarmente precise anche a velocità elevate.

"I nostri pneumatici - commenta Klaus Krause, responsabile del Centro di ricerca e sviluppo europeo di Hankook - devono trasmettere l'elevatissima potenza trasmessa da Audi e-Tron GT alla strada e assicurare al contempo la ridotta resistenza al rotolamento che rappresenta un fattore fondamentale affinché i veicoli elettrici possano garantire un'efficienza e un'autonomia elevate".