Ktm 300 EXC TPI Erzbergrodeo, pronta per 'Gigante di Ferro'

Per celebrare i successi di KTM al Red Bull Erzbergrodeo, arriva un'enduro 'estrema' dedicata alla celebre manifestazione. La nuova 300 EXC TPI Erzberrodeo di KTM si presenta in scena come una vera e propria 'ready to race', ovvero pronta già uscita dalla produzione a scendere su una pista off-road, grazie ai numerosi dettagli meccanici ispirati alle corse. Facendo tesoro delle indicazioni dei piloti KTM, la 300 EXC TPI è stata sviluppata per affrontare i terreni più ostili. Dotata di una lunga lista di parti speciali protettive come i paramani chiusi, la protezione del cilindretto della frizione idraulica, una robusta piastra paramotore, paradischi e protezioni radiatore, la moto è stata sviluppata per tollerare anche gli scenari più estremi e i salti da una roccia all'altra.

La KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2022 vanta poi ulteriori dotazioni come le ruote Factory con i mozzi anodizzati arancio, le cinghie specifiche per l'enduro, la ventola radiatore, il tasto di selezione mappe, le piastre forcella lavorate CNC, una sella Factory dal maggior grip e l'esclusiva verniciatura arancio del telaio che ne esalta il fascino racing. "La KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo - ha commentato Joachim Sauer, Product Manager KTM - è una motocicletta costruita al 100% per uno scopo: affrontare i percorsi più estremi, come quelli che si trovano nel famigerato Red Bull Erzbergrodeo. Oltre a condividere tutti gli aggiornamenti della nostra gamma KTM EXC 2022, questa edizione speciale prevede alcune dotazioni sviluppate dai piloti del team Red Bull KTM Factory Racing per soddisfare le esigenze di ogni pilota di enduro estremo. Per il 2022 le abbiamo anche regalato delle esclusive grafiche Red Bull Erzbergrodeo, che la faranno spiccare in qualunque paddock.

Questa è senz'ombra di dubbio la enduro estrema più 'pronta alle gare' disponibile sul mercato, una moto fatta per schierarsi nella cava e affrontare il 'Gigante di Ferro', montagna sulla quale si svolge al competizione".