Ducati SuperSport 950, al via la produzione a Borgo Panigale

Al via la produzione in serie di Ducati SuperSport 950. La linea di produzione dello stabilimento di Borgo Panigale ha cominciato a lavorare su nuovo modello, il cui arrivo presso le concessionarie è previsto a partire dal mese di febbraio.





Presentata nel corso della Ducati World Première 2021, la SuperSport 950 è stata pensata per unire la sportività con l'utilizzo stradale quotidiano, anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle sportive di Borgo Panigale. Il nuovo modello è stato rivisto nel design, arricchito nella dotazione elettronica e nell'equipaggiamento, oltre a diventare conforme alla normativa anti-inquinamento Euro 5. Il legame estetico tra SuperSport 950 e Panigale V4 è ancora più accentuato in questa nuova versione. Il proiettore full-LED dotato di DRL richiama la firma luminosa affilata della Panigale V4, mentre le carene sono state appositamente ridisegnate allo scopo di accentuare la sportività della moto e la fluidità delle sue forme. La SuperSport 950 ha una dotazione da vera sportiva con forcellone monobraccio, telaio a traliccio fissato al motore che funge da elemento stressato/portante per ridurre peso e ingombri e un peso a secco di 184 kg. Il pacchetto elettronico è costituito da ABS Cornering, controllo di trazione, controllo di impennata, cambio elettronico e dalla funzionalità dei Riding Mode (Sport, Touring, Urban). Grazie agli aggiornamenti introdotti la SuperSport 950 è anche più confortevole. La sella ha una nuova imbottitura e una forma più piatta che insieme offrono un miglior comfort e maggiore libertà di movimento longitudinale, oltre a consentire il massimo controllo al pilota e una buona abitabilità per il passeggero. L'altezza dei semimanubri permette di assumere una posizione di guida sportiva senza caricare troppo i polsi, mentre le pedane sono collocate in modo da non affaticare le ginocchia. Anche la versione standard della SuperSport 950 è equipaggiata con il Quick Shift Up & Down. Il nuovo comando frizione è ora idraulico e la leva regolabile nella distanza dal manubrio, mentre il cambio è stato modificato in modo da facilitare l'inserimento della folle a moto ferma e garantire innesti dei rapporti sempre precisi. Il motore bicilindrico Ducati Testastretta mantiene inalterati i valori di potenza massima e di coppia rispettivamente a 110 CV a 9.000 giri/minuto e a 93 Nm a 6.500 giri/minuto.