MV Agusta, tutto esaurito per Superveloce Alpine

Nuovo record sul tempo di vendita per MV Agusta con la sua nuova Superveloce Alpine. Così com'era stato per la Superveloce 75 Anniversario, anche la nuova edizione limitata e legata al mondo delle quattro ruote, è andata esaurita a poche ore dal suo lancio ufficiale attraverso una presentazione in live streaming e ospitata nello storico stabilimento di Varese. Tutte le 110 unità della nuova Superveloce sono state infatti già vendute a fortunati acquirenti in tutto il mondo. La novità della Superveloce Alpine, nella sua livrea blu elettrico ispirata alla A110, va ben oltre il restyling di design, in quanto molti degli elementi caratterizzanti più importanti non sono visibili ad occhio nudo.



C'è la scelta innovativa e l'uso dei materiali, l'elettronica più ricca e sofisticata di sempre, la piena connettività attraverso l'app MV Ride, il tracciamento GPS, il lusso dei dettagli e una serie di accessori dedicati. "Questa eccezionale collaborazione con Alpine fa parte della nostra visione - ha commentato Timur Sardarov, CEO MV Agusta Motor S.p.A. - e lo sviluppo e il lancio di nuovi modelli è un elemento importante del piano industriale che abbiamo presentato due anni fa. La Superveloce Alpine è l'ultimo esempio riuscito di questa politica, e la prova che i nostri sforzi stanno dando i loro frutti. Mi rallegro dell'ennesimo successo immediato, soprattutto perché possiamo condividerlo con i nostri partner in questo progetto: Alpine, un marchio e un'azienda con cui abbiamo così tanto in comune. La Superveloce Alpine ha certamente beneficiato delle sinergie tra i nostri due team che naturalmente si sono verificate durante questo progetto".