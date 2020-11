MV Agusta, speciale Superveloce celebra 75 anni

Un'edizione limitata per MV Agusta che festeggia così il suo 75esimo anniversario. Si chiama proprio Superveloce 75anniversario la due ruote che hanno pensato in quel di Schiranna per celebrare l'importante compleanno dell'azienda. La moto speciale sarà prodotta in una serie super limitata di 75 esemplari e disponibile per l'acquisto online per sole 75 ore, o anche meno se si esauriranno gli ordini prima della scadenza, a partire dalla mezzanotte di domenica 15 novembre. Le prenotazioni saranno accettate online con un costo di registrazione di 100 euro, che garantirà uno slot di produzione prioritario, oppure presso i concessionari ufficiali del marchio ovunque nel mondo.

La Superveloce 75anniversario monta lo stesso 3 cilindri in linea della Superveloce 800, derivato dalla F3 800, con una potenza di 147 cv a 13.000 giri per una velocità di punta di oltre 240 km/h. Dettagli curatissimi e accessori dedicati la rendono ancora più esclusiva. La livrea è ispirata al tricolore e una grafica, i cerchi sono nero e oro e la selleria in Alcantara rosso. Per la Superveloce 75anniversario MV Agusta ha creato anche un kit dedicato, accompagnato da un certificato di autenticità: scarico Arrow tre vie aperto (per uso in pista), centralina con mappa dedicata, targhetta numerata in alluminio sulla piastra di sterzo, copricodino monoposto con tampone in Alcantara e telo coprimoto dedicato. In occasione dell'anniversario anche il sito della casa motociclistica si rinnova, con una nuova prospettiva del brand, dei suoi prodotti e dei suoi progetti, in linea con la nuova strategia industriale del gruppo. "Abbiamo scelto la già iconica Superveloce come base per la nostra moto celebrativa - ha detto Timur Sardarov, CEO MV Agusta Motor - in quanto rappresenta il perfetto equilibrio tra l'estetica moderna e la nostra tradizione sportiva. Sono lieto che il lancio della 75 Anniversario coincida con quello del nostro nuovo sito, progettato per offrire agli appassionati del marchio un'esperienza esaltante del mondo MV Agusta".