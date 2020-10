Ktm, Zero Gravity è finanziamento per cross e enduro

Si chiama 'Zero Gravity' il programma di finanziamento di KTM per la gamma cross. Fino al 30 novembre 2020, i clienti KTM possono acquistare un modello 2021 (e precedenti) della gamma cross SX o enduro EXC con un piano di finanziamento a tasso TAN 0% (tasso fisso) e TAEG 2,92% (tasso fisso) che prevede 30 rate da 238 euro ciascuna. Per esempio, nel caso della caso della KTM 450 SX-F 2021 versando un anticipo di 3.815 euro, sarà possibile dilazionare i rimanenti 7.000 euro in 30 rate mensili ognuna di 238,34 euro. Se la scelta dovesse cadere sul modello da enduro KTM 250 EXC TPI 2021, versando in anticipo di 2.935 euro, sarà possibile dilazionare i rimanenti 7.000 euro in 30 rate mensili ognuna di 238,34 euro. La gamma SX 2021 è stata sviluppata in collaborazione con i migliori piloti al mondo ed è interessata da una serie di aggiornamenti tecnici per incrementare ulteriormente il livello delle performance. Il salto in avanti è notevole, in particolare per le 4 Tempi SX-F, che ora dispongono della nuovissima app myKTM, che abbinata alla Connettivity Unit, rappresenta uno strumento che apre la strada a una nuova era in cui la messa a punto della moto sarà possibile da bordo pista. A livello generale gli aggiornamenti per i modelli SX 2021 sono focalizzati su modifiche alla ciclistica, migliorie all'architettura dei motori per aumentarne ulteriormente l'affidabilità, nuove gomme Dunlop Geomax MX-33 e una nuova veste grafica. Le sospensioni WP XACT sono state aggiornate con nuovi componenti, che riconfigurati con impostazioni standard più sostenute consentono di aumentare la sensibilità e il comfort durante la guida.