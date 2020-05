Yamaha, riparte attività Blue Bike Camp per enduro

Tornano le attività del 'Blue Bike Camp', la scuola di guida off-road firmata Yamaha. La scuola è legata al mondo delle maxi-enduro della casa dei tre diapason è ripartirà ufficialmente il prossimo 6 giugno con tutte le attività della stagione 2020. Creato dall'esperto e pluricampione mondiale manager di enduro Daniele Madrigali, Blue Bike Camp rappresenta anche un'occasione per gli amanti del mondo fuoristrada, di salire in sella accompagnati dall'esperienza e dalla competenza di un team di istruttori preparato, campioni di fuoristrada del passato e da guide esperte autorizzate del territorio. L'obiettivo è quello di insegnare ai possessori di una maxi-enduro la tecnica di guida per utilizzare la moto anche in fuoristrada, prendendo confidenza con le dimensioni importanti di questi mezzi, attraverso corsi ed esercizi appositamente studiate. I partecipanti, una volta apprese le nozioni base, potranno mettere in pratica quanto appreso attraverso i tour guidati su percorsi adatti alle moto adventure, in sicurezza e divertimento.

Blue Bike Camp è aperto ai possessori di tutte le tipologie di moto enduro, ma i partecipanti avranno anche la possibilità di partecipare affittando una nuova Yamaha Ténéré 700, moto tra le più ambite nel panorama maxi off-road. Scenario della scuola dedicata al fuoristrada è l'Alta Val Tidone, tra le valli piacentine, situata nel nord Italia tra Milano, Genova, Parma e Verona. La zona è ricca di percorsi fuoristrada per tutti i livelli di guida, dalle strade bianche sterrate più semplici ai sentieri di enduro più impegnativi. Gli istruttori e le guide locali penseranno a scegliere il percorso più adatto ai partecipanti. Tutte le attività che si terranno nelle giornate di sabato 6 giugno, 20 giugno, 11 luglio, 18 luglio, 1 agosto e 22 agosto e saranno aperte a un numero massimo di 10 motociclisti, si svolgeranno nel pieno rispetto delle Direttive Governative in materia di protezione e prevenzione da Covid19.



Il costo di partecipazione al corso è di 240 euro, mentre quello per il noleggio della moto è di 120 euro.