Progetto Life E-Via, asfalto anti-rumori traffico

Asfalti a bassa rumorosità e mobilità elettrica per abbattere il rumore generato dal traffico: questo è il cuore del progetto Life E-Via, illustrato oggi al salone Expomove di Firenze. Il progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea, coinvolge partner da tutta Europa: Comune di Firenze, Continental, Ipool, Université Gustave Eiffel, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Vie en.ro.se.

"Hanno espresso un interesse particolare - ha detto Arnaldo Melloni, project manager di Life E-Via per il Comune di Firenze - la Regione Toscana e anche la Regione Calabria. Ci impegniamo inoltre in attività di sensibilizzazione sull'inquinamento acustico e sugli effetti negativi sulla salute, spiegando le importanti opportunità offerte dalla mobilità elettrica".

Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente oltre 100 milioni di cittadini dell'Ue sono colpiti da livelli di rumore elevati che hanno un impatto negativo sulla salute umana. Il 20% della popolazione europea è regolarmente esposto a livelli sonori notturni che potrebbero danneggiare in modo significativo la salute, soprattutto nelle aree urbane.