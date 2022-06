Williams Advanced Engineering protagonista al Battery Show

All'edizione 2022 dell'evento Battery Show Europe, che si è aperto oggi a Stoccarda, la Williams Advanced Engineering (WAE) ha presentato la sua tecnologia innovativa di batterie ad alte prestazioni che l'azienda britannica (recentemente passata nello scorso gennaio al gruppo minerario australiano Fortescue Metals) può fornire ai propri clienti per veicoli top.

Combinando potenza ed energia in un unico sistema di batterie avanzato, l'Adaptive Multi-Chem stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni ed efficienza, con il vantaggio di essere totalmente personalizzabile in base alle esigenze dei singoli committenti.

Al Battery Show Europe la Williams Advanced Engineering (WAE) presenta questa soluzione sulla hypercar elettrica Deus Vayanne da 2200 Cv, l'auto nata dalla collaborazione di WAE con Deus Automobiles e Italdesign.

In questo progetto WAE ha lavorato con ItalDesign per realizzare una piattaforma EV composita altamente sofisticata e un gruppo propulsore particolarmente potente ed efficiente, senza obbligare il costruttore Deus a onerosi investimenti per sviluppare e costruire uno 'skateboard' EV proprietario con la tecnologia associata.