BlackBerry e Marelli espandono collaborazione in Cina

BlackBerry Limited ha annunciato oggi un'espansione della collaborazione in Cina con Marelli facendo seguito ai precedenti annunci di collaborazione tecnologica focalizzata sugli sviluppi del Digital Cluster cioè il quadro strumenti digitale. In questo ambito Marelli ha scelto BlackBerry QNX Neutrino RTOS e BlackBerry QNX Hypervisor per il suo Cockpit Domain Controller, un sistema di fondamentale importanza a bordo del veicolo con funzioni di gestione dell'Infotainment e del quadro strumenti digitale.

Blackberry, che è uscita dal settore smartphone, ha sede a Ontario in canada e fornisce software e servizi di intelligent security ad aziende e governi di tutto il mondo assicurando la protezione di oltre 500 milioni di terminali compresi più di 195 milioni di veicoli.

L'espansione della collaborazione in Cina BlackBerry e Marelli e testimonia l'impegno condiviso per abilitare una futura mobilità connessa attraverso tecnologie sicure e innovative. Il software BlackBerry QNX consente, inoltre, al Cockpit Domain Controller di Marelli di gestire numerosi sistemi con criticità differenti e diversi ambienti operativi attraverso un'unica potente piattaforma hardware e software.

Ciò assicura una riduzione dello sviluppo iniziale ma anche i costi di proprietà a lungo termine e garantendo allo stesso tempo i più alti standard di protezione e sicurezza funzionale; in questo modo, a tutti i passeggeri viene offerta una user experience ottimizzata, unificata e integrata.

"Siamo felici di espandere la nostra collaborazione a lungo termine con Marelli per potenziare ulteriormente l'industria automotive e i nostri clienti in tutto il mondo - ha dichiarato John Wall, senior vice president e co-head di BlackBerry Technology Solutions - Insieme, continueremo a offrire al mercato tecnologia cockpit di prossima generazione, innovativa, integrata e intelligente, sostenuta dalle soluzioni certificate, sicure e affidabili di BlackBerry".