Per bus autonomi da 36 posti al via test su strada in Scozia

La prossima estate i passeggeri della linea Ferrytoll Park-Ride in Fife/Edinburgh Park Train/Tram interchange della rete di trasporti pubblici di Edimburgo potrebbero salire su autobus senza autista alla guida. Sono, infatti, partiti nella città scozzese gli ultimi test su strada che dureranno due settimane e che porteranno all'entrata in servizio di 20 bus autonomi da 36 posti lungo una tratta di 14 miglia, per una potenziale capacità di trasporto di 10.000 passeggeri la settimana e un servizio pienamente efficiente 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Quest'ultima fase del progetto CAVForth, realizzato con la partecipazione del governativo Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV), vedrà marciare su strada nell'area di Forth Road Bridge 5 bus con sistemi di bordo di guida autonoma di livello 4, con alla guida i dispositivi di bordo e seduti al volante tecnici specializzati pronti a prendere il controllo del mezzo in caso di anomalie di funzionamento.