Continental, verso futuro tra tecnologia e design

Continental guarda alla mobilità del futuro con le soluzioni pratiche presentate quest'anno al CES. "Il futuro della mobilità - ha affermato Gilles Mabire, Chief Technology Officer, Continental Automotive - è fatto di sistemi di trasporto più sicuri, connessi e inclusivi. Al CES abbiamo dimostrato come intendiamo raggiungere il nostro obiettivo 'vision zero', migliorando l'esperienza a bordo del veicolo e garantendo allo stesso tempo un facile accesso, per tutti, alla nuova mobilità". La ricetta, secondo Continental, è la costante ricerca di un'esperienza di guida innovativa con soluzioni all'avanguardia in termini di design, innovazione e funzionalità.

Di questa 'visione' fanno parte i premiati ShyTech Display che riportano la semplicità all'interno dell'abitacolo e migliorano la sicurezza senza compromettere le funzioni avanzate. Le superfici di controllo composte da pulsanti, luci e interruttori sono nascoste e si mimetizzano nel display. Le opzioni di controllo sono tutte sempre disponibili ma solo il contenuto rilevante è visibile.

Invece di presentare un'area di visualizzazione nera 'vuota' o piena di pulsanti fisici, i display ShyTech di Continental creano un design dell'abitacolo più elegante, con superfici che ricreano l'effetto delle venature del legno, della fibra di carbonio o della pelle. Il display può coprire l'intera larghezza del cruscotto o può essere utilizzato per creare piccole aree interattive completamente nuove per conducenti e passeggeri.

Per la prima volta al CES, Continental ha presentato anche il suo Switchable Privacy Display capace di intrattenere il passeggero, senza distrarre chi è alla guida. Con questa tecnologia, i passeggeri possono interagire con contenuti multimediali, come video o il sistema di infotainment, che rimangono fuori dalla visuale del conducente. In modalità privata, una retroilluminazione fortemente orientata verso l'ospite rende i contenuti completamente visibili solo dall'angolo di visione del passeggero.

Se necessario, e se la situazione in strada lo consente, il display può essere commutato in modalità pubblica, consentendo al guidatore e al passeggero di vedere insieme il contenuto selezionato. Le tecnologie ShyTech Display e Switchable Privacy Display si sono aggiudicate i CES 2022 Innovation Awards per la categoria In-Vehicle Entertainment & Safety. Continental ha ricevuto altri due premi nella categoria Vehicle Intelligence & Transportation con le due tecnologie Transparent Vehicle e V2X Technology using Collective Perception.