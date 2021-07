CercaCarrozzeria, servizio digitalizza settore assicurativo

CercaOfficina.it, la digital company nata nel 2013 come start up della Bocconi di Milano e punto di riferimento in Italia per il mondo aftermarket, lancia il nuovo servizio Insurtech CercaCarrozzeria: piattaforma che si pone come obiettivo quello di portare innovazione nel mondo delle assicurazioni, digitalizzando i processi di gestione dei claim assicurativi, rendendoli trasparenti, efficienti e con la possibilità di offrire un vasto portafoglio di servizi.

CercaCarrozzeria intende garantire il miglioramento delle prestazioni per le assicurazioni e prestazioni innovative per gli assicurati attraverso un'ottimizzazione della gestione dei processi, dei costi di riparazione nonché la semplificazione del processo e l'aumento della qualità basato su un sistema di rating certificato.

La nuova piattaforma nasce dall'esperienza di quasi dieci anni di lavoro di CercaOfficina.it nella digitalizzazione del settore aftermarket, e fornisce alle compagnie assicurative un servizio basato su algoritmi proprietari per assegnare la riparazione alle carrozzerie in base alle esigenze dell'assicurato e velocizzare la liquidazione dei sinistri attivi.

Nella gestione dei sinistri attivi, CercaCarrozzeria offre all'assicurazione una gestione end-to-end della riparazione, attraverso un processo digitalizzato che, sulla base di poche immagini acquisite direttamente dall'assicurato, migliora l'assegnazione in base alle esigenze specifiche dello stesso e delle sue preferenze, tenendo anche conto delle sue esigenze di mobilità, con il pick-up dell'auto e la vettura di cortesia, ma anche garantendo la massima qualità grazie al sistema di rating certificato. La carrozzeria prescelta, riceve i dati dell'assicurato che contatta (o viceversa) per l'appuntamento, evitando passaggi procedurali lunghi e costosi. A intervento concluso, durante la riconsegna del veicolo, l'assicurato firma la delega di pagamento e può lasciare la recensione, contribuendo al miglioramento dell'algoritmo e all'esperienza degli assicurati.