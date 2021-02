Stellantis: Fiat Professional, web tool per Ducato elettrico

Gli esperti di Fiat Professional ed e-Mobility di Stellantis hanno dato vita a un web tool operativo il cui obiettivo è far conoscere - in modo particolare a fleet manager e liberi professionisti - i vantaggi della nuova versione elettrica del Ducato. In questo modo sarà possibile essere guidati nel percorso di scelta della versione di E-Ducato più adatta a ogni necessità di business. Si tratta di "Pro Fit by E-Ducato", web tool gratuito, il cui sviluppo segue il lancio nell'estate 2020 delle app di pre-sales di Fiat e Jeep, GOe e GO 4xe.

Pro Fit by E-Ducato è stato realizzato come un vero e proprio simulatore: per iniziare a utilizzarlo è sufficiente registrarsi sulla pagina web d'ingresso e definire la propria attuale flotta di veicoli commerciali termici, indicando la tipologia mezzo scelto e selezionando per ciascuno la modalità di utilizzo (percorso, chilometraggio, temperatura di esercizio). Una volta completato questo step e attivata la simulazione, Pro Fit suggerisce la composizione ideale della nuova flotta elettrica indicando le configurazioni di E-Ducato più adatte al business dell'utente. Questo perché anche la versione elettrica del veicolo commerciale più venduto in Europa ha, come quelle termiche, un'ampia possibilità di configurazione che permette di avere a disposizione dei clienti il veicolo perfettamente su misura per il proprio business.

"E-Ducato - afferma Domenico Gostoli, Electrification Programs Manager in Fiat Professional - è il primo veicolo commerciale a zero emissioni del brand Fiat. È una nuova soluzione di mobilità e una svolta nella nostra storia, e non poteva quindi che essere accompagnato da soluzioni innovative che permettono ai nostri clienti di avvicinarsi alla mobilità elettrica eliminando ogni ansia e preoccupazione provocata dalla transizione dai veicoli termici a quelli a zero emissioni".