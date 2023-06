Pagani Automobili celebra i suoi 25 anni a Modena

Pagani Automobili compie 25 anni, frutto della passione visionaria di Horacio Pagani, questa realtà si è affermata in una nicchia di mercato particolare facendosi largo tra i nomi più prestigiosi del settore. Oggi Pagani è conosciuto in tutto il mondo e le sue creazioni, rare e tecnologiche, acquistano valore nel tempo. Per celebrare i suoi primi 25 anni, il costruttore ha organizzato un evento nella città di Modena che andrà in scena dal 16 al 18 giugno in Piazza Roma.

Oltre all'esposizione pubblica di 25 vetture, che faranno parte della mostra "25 anni - 25 Hypercars", ci sarà la musica di Radio Montecarlo ad allietare i partecipanti. il 16 giugno, dalle 22 alle 23, è in programma il concerto di Mario Biondi, che ha lavorato al nuovo brano "Heart, hands and passion" con l'arrangiamento del compositore Riccardo Rossini, una creazione che segue la sinfonia dedicata ad Utopia. A completare il tutto, alle 21.45 del 16 giugno ed alle 22 del 17 e 18 giugno, è previsto uno spettacolo di mapping sulla facciata di Palazzo Ducale, dove verrà proiettato anche un video dedicato all'anniversario.