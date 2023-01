Benzina: allo studio app per favorire scelta prezzi

Potrebbe arrivare un'app pubblica per favorire la scelta dei benzinai da parte degli automobilisti.

L'ipotesi sarebbe tra quelle sul tappeto, insieme all'introduzione di un meccanismo con il Qr code, per superare il nodo dell'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale nelle stazioni di servizio. Secondo quanto si è appreso, l'ipotesi consentirebbe una scelta facile evitando all'automobilista di avvicinarsi ai cartelloni per verificare il prezzo con il qr code e, insieme rappresenterebbe una banca dati con la quale sarebbe possibile, per le autorità preposte, effettuare monitoraggio, controlli ed eventualmente intervenire.