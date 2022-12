Scola vince Coppa Sila 2022 di Aci

Tra i molteplici eventi sportivi organizzati, l'Automobile Club Cosenza segnala la vittoria di Domenico Scola su Osella Pa 21/s Evo 2000 della Scuderia Ateneo Motorsport nell'edizione 2022 della Coppa della Sila (la 41ma), con il tempo di 4'55.55. La competizione nel 2023 festeggerà i 100 anni di vita.

Sono stati 112 i partecipanti nelle varie categorie, che si sono sfidati nel luglio scorso nelle 3 giornate di gara. Il vincitore è il nipote di Domenico Scola, campgione negli anni passati.

"Non a caso la Coppa Sila è anche Trofeo intitolato a Mimì Scola che è stato un grande pilota e il nipote ha dimostrato tutto il suo talento vincendo ancora una volta la manifestazione di quest'anno. Un evento non solo sportivo ma anche e soprattutto culturale e turistico, lo dimostrano i tanti equipaggi giunti da tutta Italia che hanno potuto apprezzare le bellezze della Calabria e del territorio di Cosenza", ha dichiarato Ernesto Ferraro, presidente dell'Automobile Club di Cosenza.

"La cronoscalata della Coppa Sila è una delle più difficili del circuito a livello nazionale - ha aggiunto Ferraro - tanto che molti degli addetti ai lavori la definiscono 'l'Università delle salite' perché ha delle caratteristiche uniche nel suo genere, oltre ad un paesaggio davvero fantastico. Quindi i piloti che riescono a fare bene alla Sila posso essere considerati bravi e definiti a pieno titolo 'laureati' in cronoscalate".

Per il vincitore, Scola, la gara quest'anno "è stata molto dura, in alcuni punti chiave bisognava alzare il piede, già abbassare il record precedente è buono ed indice di soddisfazione".