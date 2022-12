Formula E: nuova livrea per la monoposto Nissan

Nissan svela la nuova livrea della sua monoposto da Formula E che correrà nella stagione 2023, quella in cui debutteranno le vetture Gen3. È caratterizzata da un originale disegno con fiori di ciliegio, evidente richiamo al DNA giapponese ed importante simbolo di rinascita.

"La Stagione 9 del campionato di Formula E coincide con il quinto anno di presenza Nissan nella competizione - spiega Ashwani Gupta, chief operating officer Nissan - e il primo come Nissan Formula E Team. Abbiamo una lunga storia nelle competizioni motoristiche e la nuova livrea della vettura rende omaggio al nostro DNA giapponese".

Da 85 anni il Marchio è impegnato nel motorsport, e da oltre dieci anni accumula esperienza sui veicoli elettrici. Nissan scenda dunque in pista nelle gare di Formula E confermando il suo impegno per la sostenibilità ambientale e l'elettrificazione.

Il prossimo campionato si annuncia particolarmente stimolante, per via delle potenze delle vetture, capaci di esprimere 350 kilowatt (il 40% in più di potenza rispetto alla Gen2) e di raggiungere una velocità massima di oltre 320 km/h.

Numeri associati a una massa più contenuta e a dimensioni più compatte, per favorire lo spettacolo nelle gare della serie dedicata alle monoposto elettriche.