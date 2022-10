All'asta la Ferrari F 2003-GA guidata da Schumacher

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Una delle Ferrari F2003-GA del 2003, la monoposto che accompagnò Schumacher alla conquista del suo sesto Titolo Mondiale, sarà messa all'asta da RM Sotheby's il prossimo 9 novembre.

La F2003-GA del 2003 era già vincente nel nome: le lettere GA erano per onorare Gianni Agnelli, capo di Fiat allora recentemente scomparso. Nata come versione evoluta della F2002 della stagione precedente. Progettata da Rory Byrne e Ross Brawn si distingueva principalmente per il passo allungato. Cuore della F2003-GA un V10 capace di produrre 930 Cv a 19.000 giri/min.

Durante la stagione di Formula 1 del 2003, questa monoposto (telaio 229), portò alla vittoria il pilota tedesco 5 volte: Spagna, Austria, Canada, Italia e Stati Uniti; tre pole position, tre giri veloci e altri due podi a Monaco e in Francia. Questo incredibile record ha reso il telaio n. 229 determinante nell'assicurare il 6° Campionato del Mondo per Michael Schumacher.

Il tedesco, che in quella stagione superò anche il record di Fangio, consegnò alla scuderia di Maranello il suo quinto titolo costruttori consecutivo. Questa vettura di Formula 1 rappresenta l'apice di uno dei piloti più naturalmente dotati nel motorsport. La Casa d'Aste ha comunicato che la F2003-GA è in condizioni perfette: pronta per la pista. L'auto sarà offerta come lotto unico durante la Sotheby's Luxury Week il 9 novembre a Ginevra. (ANSA).