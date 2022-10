Premio Barsanti Matteucci, per 2022 consegnato a Maserati

E' stato l'ingegner Davide Danesin, Maserati GranTurismo carline program chief vehicle engineer. a ritirare per la Casa del Tridente il premio internazionale Barsanti e Matteucci - prestigioso riconoscimento istituito dal Comune di Pietrasanta con il Rotary Club Viareggio Versilia e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca e dell'Università di Pisa - per ricordare Padre Eugenio Barsanti, ideatore del primo prototipo di motore a scoppio insieme a Felice Matteucci.

"Maserati fin dalla sua fondazione - si legge nella motivazione del premio - ha saputo eccellere interpretando le tendenze e necessità del tempo. Con le vetture da competizione ha ottenuto i successi più prestigiosi, nel difficoltà del dopoguerra ha realizzato una vettura di lusso ma adatta ai tempi. Attualmente, con l'auto che deve adeguarsi ai nuovi criteri della mobilità, esplora lo sviluppo dei motori a combustione con soluzioni di altissimo rendimento e quello delle versioni sia ibride che elettriche adeguando e ottimizzandone le prestazioni nelle varie situazioni richieste dagli utilizzatori. Questo mantenendo il suo elevato e tradizionale standard di prestazioni, qualità e confort." La cerimonia, che si è svolta presso il Museo virtuale della Scultura e dell'Architettura (MuSA) di Pietrasanta, ha visto la novità, rispetto alle precedenti edizioni dell'evento, della istituzione di un nuovo 'Premio Innovazione' assegnato (con il sostegno di Bosch) dal comitato scientifico del Barsanti e Matteucci coordinato dall'ingegner Iacoponi.

Per il 2022 questo nuovo riconoscimento - destinato ad aziende giovani, impegnate in progetti innovativi attinenti al settore della mobilità e coinvolte in attività di ricerca con applicazioni tangibili - è andato alla start-up napoletana MegaRide nata 6 anni fa dalle attività di ricerca del gruppo Vehicle Dynamics dell'Università Federico II di Napoli.

MegaRide (che prende in nome dall'isola Megaride da cui è sorta l'antica città di NeaPolis) è divenuta in breve una holding dal carattere internazionale, con clienti che vanno dalla Formula 1 alla motoGP, dalle aziende produttrici di pneumatici ai nuovi players della guida autonoma.

"Il 'Riconoscimento Innovazione' premia la nostra stessa natura ed il nostro percorso - ha commentato Flavio Farroni, amministratore delegato di MegaRide - ma soprattutto conferisce un significato importante al valore della ricerca scientifica, nel suo essere driver per lo sviluppo d'impresa e per la crescita culturale di un'Italia che sa trattenere i propri talenti e produrre eccellenze tecnologiche riconosciute in tutto il mondo".

La sede di MegaRide è stata allestita nell'edificio di meccanica del dipartimento di Ingegneria Industriale, dove ha sede l'UniNa Tyre Lab, al fine di ottimizzare il trasferimento delle informazioni e le operazioni logistiche tra le due istituzioni. Un secondo ufficio è stato poi aperto nell'incubatore Campania New Steel.