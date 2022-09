Flotte: la quinta edizione di Fleet Manager on the Road

Top Thousand, l'Osservatorio sulla mobilità aziendale, è tornato su strada e lo ha fatto promuovendo la quinta edizione di "Fleet Manager on the Road", l'evento itinerante dedicato al mondo delle flotte. Protagonista dell'iniziativa è stata "la mobilità inclusiva e solidale". La due giorni alla guida, organizzata con il supporto della rivista Fleet Magazine, ha portato i fleet manager di grandi imprese e di alcune aziende della filiera automotive alla scoperta delle bellezze del Centro-Italia. I gestori delle flotte, partendo da Roma, hanno raggiunto prima Norcia e poi di lì si sono spostati ad Amatrice. Il percorso misto di 330 km ha permesso lo scambio di impressioni di guida e l'analisi sui veicoli provati da parte dei fleet manager: suv, crossover e berline con motorizzazione ibride ed endotermiche.

Ad Amatrice, cittadina simbolo di rinascita e resilienza, l'evento ha vissuto un momento speciale con la consegna al sindaco della cittadina Giorgio Cortellesi, di una vettura in comodato d'uso al Comune. A cavallo tra le due giornate il consueto momento di confronto tra i fleet manager e alcune aziende della filiera, impegnate nel rendere la gestione delle flotte più efficace e al passo con gli obiettivi di sostenibilità fissati a livello europeo. "Momenti di confronto su strada come questo", ha evidenziato il Presidente di Top Thousand Riccardo Vitelli, "consentono di valutare concretamente modelli e motorizzazioni sostenibili ed efficienti, adatti alle esigenze delle car policy moderne e in questa edizione l'Osservatorio ha voluto anche dare un segnale forte di attenzione al sociale organizzando la consegna di un'auto all'Amministrazione di Amatrice, grazie al sostegno di Program Autonoleggio e Sumo Publishing." L'evento è stato promosso con la partnership di Audi, Program Autonoleggio, Targa Telematics, Toyota, Volkswagen e Wash Solution.