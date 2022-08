Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021

A luglio scorso i consumi di carburanti per autotrazione (benzina+gasolio), con un giorno lavorativo in meno, sono stati pari a circa 2,8 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni di benzina e 2,1 milioni di gasolio, più bassi rispetto allo stesso mese del 2021 (-2,6%, pari a 76.000 tonnellate in meno). E anche, in misura inferiore, rispetto ai valori di luglio 2019 (-1,1%, 33.000 tonnellate in meno). Lo rende noto l'Unem spiegando che si tratta del primo calo delle immissioni in consumo di carburanti dal febbraio 2021.

Illustrando l'andamento dei singoli prodotti, l'Unem precisa che "la benzina totale ha mostrato una diminuzione del 2,1% (-16.000 tonnellate) rispetto a luglio 2021 con un andamento meno negativo per la benzina venduta sulla rete (-1,5%): entrambe sono risultate comunque ampiamente superiori (+4,3% il totale e +4,6% la rete) rispetto a luglio 2019. Ciò conferma l'effetto della prevalenza nelle nuove immatricolazioni delle motorizzazioni a benzina, soprattutto nelle versioni ibride". Quanto al gasolio autotrazione, l'Unione osserva che ha "evidenziato per il secondo mese consecutivo una contrazione: -2,7% rispetto a luglio 2021 (pari a -60.000 tonnellate). Andamenti sostanzialmente analoghi per il gasolio venduto sulla rete (-2,8%) e anche per il gasolio extra-rete (-2,9%), riflettendo un rallentamento del trasporto merci. Rispetto ai valori prepandemici (luglio 2019), il gasolio autotrazione totale è risultato inferiore del 2,9%, mentre il calo del gasolio rete è del 4,8%: anche in questo caso alla progressiva riduzione del parco auto a gasolio a favore dell'alimentazione a benzina-ibrida si aggiunge l'effetto del passaggio all'alimentazione a benzina degli automobilisti a maggiore percorrenza". Nel mese di luglio, secondo i dati Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), le immatricolazioni di autovetture nuove hanno continuato a ridursi (-0,9% contro luglio 2021), commenta l'Unem. Se il confronto viene fatto con lo stesso mese pre-pandemia, quale luglio 2019, il calo arriva fino al 28,5%. L'Unione segnala che le immatricolazioni a benzina risultano in crescita sia rispetto al mese scorso sia rispetto a 12 mesi fa mentre, tra le alimentazioni in riduzione rispetto a luglio 2021, spicca il forte calo del metano (-69%) seguito da quello delle elettriche Bev +Phev (-20,3%) che hanno avuto una variazione peggiore anche delle stesse immatricolazioni diesel (in calo del 9,9%). Il peso complessivo delle nuove vetture ad alimentazione "tradizionale" immatricolate a luglio, si ferma al 59% rispetto al 61% rilevato a giugno 2022. Il carburante per aerei, prodotto che "più di tutti è stato penalizzato dalla pandemia", ricorda l'Unem, ha rilevato "un incremento di circa il 60% rispetto a luglio 2021, anche grazie alla ripresa del turismo statunitense. Tale risultato resta tuttavia ancora inferiore del 20,7% (-105.000 tonnellate) rispetto al 2019, per il mancato recupero di parte dei voli di più lungo raggio sia per l'assenza del turismo russo, che per la lenta ripresa del mercato asiatico".

Per il mese di agosto 2022, si attende un ulteriore rallentamento dei consumi di carburanti. Lo stima l'Unem spiegando che "il positivo sostegno dei flussi turistici interni ed internazionali ai prodotti legati alla mobilità potrebbe infatti essere attenuato dal rallentamento congiunturale delle attività produttive, amplificato dalle criticità legate alla crisi russo-ucraina, con le attività industriali e delle costruzioni in decelerazione".

I consumi di carburanti per autotrazione a luglio scorso più bassi rispetto allo stesso mese del 2021 sono "effetto di prezzi e crisi - afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - Il fatto che un consumo obbligato come quello dei carburanti cali è il segno di un rallentamento delle attività produttive e del trasporto merci - osserva - Quanto alle famiglie, è chiaro che al di là dei flussi turistici in ripresa e degli spostamenti indispensabili, i viaggi facoltativi sono crollati per via del caro carburanti". L'Unc ricorda che, "secondo il Mite, a luglio i prezzi medi della benzina e del gasolio in modalità self service erano ancora pari, rispettivamente, a 1,968 e 1,927 euro al litro, nonostante il taglio di 30,5 cent da parte del Governo. Cifre spropositate che certo non incoraggiano a partire, se non quando è davvero necessario" conclude Dona.