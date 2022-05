Dacia Duster, protagonista di concorso My Dacia Road

Se con i suoi oltre 2 milioni di vendite dal 2010 in circa 44 paesi Duster è tra i protagonisti del mercato nella sua categoria, il SUV sarà ora anche il protagonista di My Dacia Road. L'iniziativa è rappresentata dal concorso ad estrazione lanciato da Dacia Italia il 15 maggio e dedicato a tutti gli amanti dell'outdoor e di Duster. Il concorso a premi avrà una durata di oltre 6 mesi e darà la possibilità a tutti di vincere un weekend per due persone in tre località di montagna.

Per ogni tappa sono messi in palio 25 premi di cui 24 riservati ai possessori di Duster. Anche i non possessori di Duster avranno comunque occasione di partecipare e provare a vincere il weekend, poiché è riservata loro una estrazione per tappa. Per partecipare basta accedere al sito internet mydaciaroad.dacia.it, registrarsi e attendere l'estrazione. La prima tappa dedicata al concorso si svolgerà in Valtellina, a Bormio.

I vincitori saranno guidati attraverso un percorso che ha più di 150 anni di storia ed è soprannominato dagli appassionati 'Regina delle Strade Alpine', attraverso un giro ad anello di 144 Km, ad oltre 2.700 metri sul livello del mare. I vincitori avranno anche la possibilità di pernottare a più di 3.000 metri d'altezza, nella località del Livrio.