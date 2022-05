F1: Gp Las Vegas 2023, investiti 227 milioni per box e paddock

C'è grande fermento attorno al Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 che si correrà, per più anni, a partire dal novembre del 2023 e che porterà i bolidi del massimo campionato a correre su un tracciato parzialmente cittadino che comprenderà perfino un tratto della famosa 'strip'.

Un evento che nelle aspirazioni di Liberty Media - titolare dei diritti commerciali della F1 - e del colosso dell'intrattenimento Live Nation dovrà diventare una delle nuove attrazioni della celebre città del Nevada, un tempo nota per i Casinò e il gioco ed ora numero uno al mondo nel turismo congressuale e negli show.

Lo stesso Ceo e presidente di Liberty Media, Greg Maffei, ha informato nei giorni scorsi che saranno investiti 240 milioni di dollari (227 milioni di euro) per acquisire un sito di quasi 16 ettari acri a nord-est di East Harmon Avenue e Koval Lane (nelle vicinanze dei mega hotel di lusso) per costruire una struttura permanente dedicata ai box, ai paddock e all'accoglienza.