Al via corsi di restauro per i veicoli storici in Lombardia

Un'alleanza tra CNA Lombardia e CNA Padova e Rovigo per dare vita ai corsi dell'Accademia del Restauro dei Veicoli Storici. L'Accademia Del Restauro Veicoli Storici è un centro di formazione specializzato esclusivamente al comparto del restauro dei veicoli storici. Un luogo di formazione dedicato ai professionisti: carrozzieri, meccanici, tappezzieri, già operanti nella filiera e alle persone appassionate che aspirano ad una conoscenza più approfondita e specifica.

Un giro di affari, quello legato al motorismo storico, che si assesta intorno ai 392 milioni di euro e che il Centro Studi ECIPA Lombardia di CNA Lombardia ha così suddiviso: 203 milioni di euro per la gestione e manutenzione degli autoveicoli, quasi 2.000 euro/anno per autoveicolo, 90 milioni per il turismo indiretto, gare e manifestazioni fieristiche, 86 milioni per l'acquisizione ed il restauro dei veicoli, 12 milioni di euro per il turismo diretto degli appassionati.

Agli allievi verrà fornito un indirizzo di carattere generale sul settore dei veicoli storici e sui più recenti sviluppi nelle teorie e pratiche del loro restauro. In programma ci sono due corsi: uno, di tipo introduttivo della durata di 16 ore, l'altro, teorico-pratico più approfondito della durata di 30 ore. I due corsi sono stati disegnati in continuità al fine di garantire un percorso formativo di alta formazione ed alta specializzazione.

I docenti sono tutti maestri artigiani di CNA Lombardia che da anni svolgono il delicato compito di restauratori di veicoli presso centri specializzati.