Autoroute blanche, rincaro pedaggio del 2,39%

Scatta dal primo febbraio l'aumento del 2,39% del pedaggio sui dell'Autoroute Blanche, 130 km di autostrada che attraversano tre dipartimenti d'Oltralpe fino al traforo del Monte Bianco. L'incremento annuale, fa sapere la società francese Atmb, comporterà un aumento nell'ordine dei 10 centesimi di euro di alcune tariffe per veicoli leggeri, moto, camion e autobus.

La revisione del pedaggio è calcolata a partire dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo (1,75%) a cui si aggiungono la compensazione legata al canone statale (0,31%) e la quota investimenti compensativi relativi al contratto tra Atmb e Stato (0,33%).

Le ricevute dei pedaggi consentono, sottolinea l'Atmb, "di finanziare la mobilitazione delle squadre 24 ore su 24 sul campo, per consentire condizioni di traffico ottimali durante tutto l'anno. Sui 130 km della rete sono mobilitati oltre 350 dipendenti, in particolare per il servizio invernale e la manutenzione di oltre 220 strutture di ingegneria". Inoltre gli introiti consentono "di sostenere l'elevato livello di investimenti effettuati ogni anno" pari a circa "40 milioni di euro".