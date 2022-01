Peugeot 3008: il Suv nella flotta della Gendarmeria francese

Dopo la 5008, anche la Peugeot 3008 Plug-in Hybrid entra a far parte della flotta della Gendarmeria Francesce. I primi 395 esemplari con motorizzazione ibrida saranno destinati ai veicoli di pronto intervento in livrea che andranno ad affiancarsi alle versioni in borghese entrate in flotta nel 2020. La versione di 3008 presa in consegna dal Ministero dell'Interno transalpino è la Hybrid 225 eAT8 in allestimento Allure. Vanta 225 Cv di potenza complessiva, mentre la batteria da 13,2 kWh garantisce fino a 56 km in elettrico.

Quest'ordine si inserisce anche nell'approccio di elettrificazione che la Gendarmerie vuole dare alla propria flotta, in grado così di offrire grandi prestazioni ma con emissioni oltremodo contenute. Considerata la capacità di muoversi in maniera discreta in tutte le zone di intervento grazie alla capacità di viaggiare in modalità 100% elettrica, le 3008 Hybrid della Gendarmeria rappresentano un importante passo in avanti per i veicoli di pronto intervento. I veicoli sono prodotti per il Ministero dell'Interno nello stabilimento di Stellantis a Sochaux e trasformati dalla EGP di Hordain, il carrozziere di riferimento per tutti i veicoli serigrafati del Gruppo.

Un'ulteriore fornitura è già prevista per il primo trimestre 2022, con veicoli destinati alla Gendarmeria ma anche alla Polizia.