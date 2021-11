Ferrari: a finali al Mugello festa per Mondiale Endurance

Saranno oltre 150 le Ferrari che a partire da domani a domenica scenderanno in pista all'autodromo del Mugello per partecipare alle Finali Mondiali Ferrari, evento che sarà anche occasione per festeggiare i titoli mondiali piloti e costruttori vinti dalla Ferrari nel campionato iridato Wec (Endurance) 2021.

Delle vetture iscritte alle Finali, 75 saranno quelle del Ferrari Challenge, il campionato monomarca del Cavallino Rampante che quest'anno vedrà sfidarsi i piloti della serie Europa e Nord America nelle gare conclusive della stagione. Il raggruppamento Asia-Pacifico, dopo un anno di assenza a causa della pandemia, non avendo corso ancora nessuna gara nel 2021, disputerà al Mugello il primo dei tre appuntamenti previsti in questa stagione. Le 75 auto hanno preso parte ai test collettivi per prendere confidenza col circuito di Scarperia. A queste si aggiungeranno: le vetture F1 Clienti, le monoposto che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante e che vivono una seconda vita esibendosi sui circuiti di tutto il mondo; le vetture laboratorio del programma XX; le 24 vetture del Club Competizioni GT, tra cui nove 488 Gt Modificata.

Domenica, dopo aver assegnato i titoli mondiali del Ferrari Challenge con 'gara secca', alla quale parteciperanno i migliori piloti dei vari campionati continentali, tradizionale esibizione delle vetture della Scuderia Ferrari F.1 e le 488 guidate dai piloti ufficiali. Sarà anche celebrata ufficialmente la vittoria dei titoli mondiali piloti e costruttori nel campionato del mondo Endurance (Fia World Endurance Championship) su cui gravava un ricorso della Porsche, che è stato rigettato e rispetto al quale la casa tedesca non ha presentato appello. A trionfare in questo 2021 sono stati il piemontese Alessandro Pier Guidi e l'inglese James Calado (vincitori anche della 24 Ore di Le Mans) e il team Af Corse di Amato Ferrari. Ma lo spettacolo non sarà solo in pista, nel paddock, infatti, sarà possibile ammirare circa 40 vetture che hanno fatto la storia della Ferrari in Formula 1 e nelle competizioni Gt. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l'accesso al circuito sarà limitato agli Scuderia Ferrari Club e ai dipendenti del Cavallino Rampante, ma tutte le gare saranno trasmesse da Sky, mentre sarà possibile seguire le fasi più importanti dell'evento in diretta sul canale You Tube della Ferrari.