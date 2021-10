Mercedes-EQ Experience Concept entra nei Lifestyle Hub Coin

Entrare per fare shopping alla Coin e uscire con l'acquisto di una Smart o una Mercedes elettrica. Da oggi si può grazie al primo Mercedes-EQ Experience Concept realizzato all'interno del Lifestyle Hub di Coin Excelsior, in via Cola Di Rienzo a Roma.

Il Lifestyle Hub di Coin è un format dedicato - è stato spiegato - ad ospitare brand che si distinguono per il forte spirito innovativo, attenti al design e alla performance, con una decisa vocazione verso la sostenibilità ed il benessere dell'individuo. "Abbracciamo con entusiasmo questa nuova formula - ha detto Radek Jelinek, presidente e Ceo di Mercedes Benz Italia -.

Vogliamo essere noi ad andare a trovare i nostri clienti piuttosto che aspettarli nelle concessionarie. E' un nuovo modo di interagire con i clienti". Da parte sua Roland Armbruster, amministratore delegato di Coin, ha sottolineato che "il desiderio delle persone di riappropriarsi degli spazi comuni, del proprio tempo e delle esperienze si sta manifestando con sempre maggiore chiarezza e Coin vuole rispondere a questo ritrovato entusiasmo proponendo nuovi approcci allo shopping, grazie a prodotti inaspettati e servizi coinvolgenti da scoprire e vivere nei negozi".

"Con il Mercedes-EQ Experience Concept - ha spiegato Marco Terrusi, presidente e Ceo di Mercedes Benz Roma, l'unica filiale italiana della Casa di Stoccarda - vogliamo contribuire alla creazione di una reale cultura della mobilità elettrica e questo è il primo passo per estenderne i valori ad un pubblico sempre più ampio e consapevole. Attraverso il Mercedes-EQ Experience Concept rendiamo questa esperienza ancora più coinvolgente, sfruttando al massimo strumenti e opportunità offerti dall'universo fisico e digitale, in un contesto premium, circondati da realtà provenienti da mondi differenti, ma unite da valori comuni quali innovazione, design e, soprattutto, sostenibilità".

Lo showroom ospiterà tutte le novità di Mercedes-EQ e smart, consentendo ai visitatori, guidati da un product expert, di conoscere caratteristiche e particolarità dei singoli modelli.

Oltre alla configurazione dei prodotti, la richiesta di preventivi personalizzati o la prenotazione di un appuntamento per visionare una vettura, sempre in forma digitale, sarà possibile ordinare articoli della Mercedes-Benz Collection e farli recapitare direttamente a casa.