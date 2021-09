Mauto Torino ospita evento dedicato a Giovanni Michelotti

Dal prossimo 6 ottobre, e fino al 9 gennaio del 2022, il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino (Mauto) ospiterà l'evento 'Michelotti World - 1921-2021 Cento anni di un designer senza confini' dedicato al talento e al personaggio di Giovanni Michelotti uno degli stilisti più ammirati nel mondo dell'automobile.

Nato il 6 ottobre del 1921, Michelotti non è mai diventato un imprenditore e non ha mai legato il suo nome, come accaduto per altri protagonisti del design, ad una propria azienda. Ma lavorando dopo un iniziale periodo agli Stabilimenti Farina come consulente indipendente ha influenzato con il suo stile alcuni dei prototipi e delle auto di serie più importanti del periodo 1950 - 1970, con esempi notevolissimi anche durante gli anni a cavallo della guerra. Alcuni marchi, fra tutti Bmw, considerano l'apporto di Michelotti ancora oggi indelebile.

Nel centenario della nascita, nella importante personale dedicata al designer torinese, Mauto esporrà per la prima volta al pubblico una porzione cospicua dell'archivio Michelotti.

Schizzi, disegni tecnici, piani di forma, modelli in scala saranno visibili al Mauto, insieme a una selezione di autovetture tra le più rappresentative. Queste, insieme a documenti cartacei, filmati inediti e un suggestivo impianto scenografico, racconteranno la storia professionale e umana dello stilista.

Il progetto espositivo è curato da Giosuè Boetto Cohen, con il supporto di Edgardo Michelotti, figlio del designer e custode dell'archivio privato.