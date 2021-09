La rinascita green del Lingotto

Stellantis sceglie il Lingotto di Torino come simbolo della rinascita green. Più di 40.000 piante appartenenti a 300 specie e varietà: è il giardino sospeso più grande d'Europa nato sull'iconica pista, un polmone verde nella città aperto a tutti.

E' un regalo a Torino con la quale Stellantis ha un forte legame, sottolinea il presidente del gruppo, John Elkann, che ricorda i 2 miliardi di euro investiti a Mirafiori per produrre auto full-electric e ibride e realizzare progetti innovativi, come ad esempio l'infrastruttura di ricarica smart-grid.

"Un chiaro e importante segnale di fiducia non solo per le donne e uomini che ci lavorano, ma per l'intero distretto automobilistico della città", afferma, Al Lingotto ci sono anche la sorella, Ginevra, presidente della Pinacoteca Agnelli e il fratello Lapo. A rappresentare la città c'è la sindaca Chiara Appendino. La 'sorpresa' della serata è Bono Vox, il leggendario cantante degli U2: con la sua fondazione benefica Red debutta una special edition della Nuova Fiat 500, simbolicamente di colore rosso, con la quale Stellantis aiuterà a donare oltre 4 milioni di dollari nei prossimi tre anni. "Questa partnership con Fiat, Jeep e Ram è un'arma potente nelle mani di Red per la lotta contro le pandemie e contro la noncuranza che le alimenta. Una delle più iconiche aziende automotive al mondo vuole darci supporto nel cancellare il Covid-19 dalla faccia della terra, e con la Nuova 500 Red non avrà nemmeno bisogno di carburante, per farlo", afferma la rockstar. Insieme alla serie speciale è disponibile anche il monopattino elettrico. Alla sua vettura iconica Stellantis dedica Casa 500, sul tetto del Lingotto. "Quest'auto ha come missione proteggere il pianeta e le persone, perché è elettrica, così da rispettare l'ambiente e contribuire ad un futuro più sostenibile", spiega Olivier Francois che ricorda i progressi di Fiat, di cui è responsabile da dieci anni. "Oggi è il primo brand di Stellantis in termini di volumi, con 1 milione di veicoli già venduti nel 2021 ad oggi. Questo, insieme alla forza e alle risorse di Stellantis, ci fa guardare con ottimismo al futuro. Fiat dal 2023 presenterà almeno un nuovo modello ogni anno, che avrà anche una sua versione completamente elettrica", sottolinea. Sulla pista saranno provate solo auto elettriche. Casa 500 è il nuovo spazio espositivo parte del complesso museale della Pinacoteca Agnelli, presieduta da Ginevra Elkann. Un percorso immersivo di oltre 700 mq che ripercorre la cultura e la storia di un paese e di una città che si intrecciano con la storia della 500.