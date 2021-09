F1: Aci Milano, intitolare strada Monza ad Arturo Mercanti

Intitolare una via di Monza ad Arturo Mercanti, il direttore dell'Automobile Club Milano che riuscì a realizzare l'Autodromo nazionale nel capoluogo in 110 soli giorni, nel 1922,superando numerose difficoltà. Lo propone Geronimo La Russa, attuale presidente dell'Automobile Club di Milano.

"Il prossimo anno si svolgeranno i festeggiamenti del secolo di vita del circuito brianzolo, li dobbiamo proprio alla caparbietà e alla lungimiranza di Arturo Mercanti", sottolinea il presidente.

La Russa ringrazia tutti coloro che hanno lavorato per consentire lo svolgimento, senza intoppi, della 'tre giorni motoristica' del Gp di F1 di Monza con il contributo garantito dall'Automobile Club di Milano con oltre 300 Ufficiali di Gara, di cui 40 Commissari tecnici provenienti da tutta Italia e 20 Commissari di Percorso giunti da altri Automobile Club.

"Profili di grande professionalità che tutto il mondo ci invidia", sottolinea Geronimo La Russa concludendo con "un grazie di cuore ai tifosi: a quelli che erano presenti nel circuito e a quelli che per vari motivi non hanno potuto partecipare all'evento; faremo tesoro dei loro commenti e dei loro consigli".